У Стокгольмі вручили Нобелівські премії

У Стокгольмській філармонії пройшла церемонія вручення Нобелівських премій. Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті Нобелівської премії.

Король Швеції Карл XVI Густав вручив нагороди в галузі медицини, фізики, хімії, літератури і економіки. Дипломи та золоті медалі отримали 14 осіб. Голова правління Нобелівського фонду Карл-Хенрік Хелдин, виступаючи на церемонії, наголосив, що прогрес можливий лише на основі фактів. За його словами, у сучасному світі відсутня повага до незаперечних доказів негативного впливу способу життя людства на клімат.

"Коли молоді люди встають і вимагають, щоб всі ми прислухалися до науки і діяли, вони заслуговують нашої підтримки", - додав Хелдин.

В цьому році Нобелівську премію з фізіології і медицини отримали Вільям Келін і Грегг Семенця з США, а також сер Пітер Реткліфф з Великобританії.

Лауреатами нагороди в галузі фізики стали канадець Джеймс Пиблз, швейцарці Мішель Майор і Дідьє Кело.

Нобелівської премії з хімії удостоєні американець Джон Гудинаф, британець Стенлі Уіттінгем і японця Акіра Йосіно .

В цьому році були вручені відразу дві нагороди в галузі літератури - за 2018 і 2019 роки. В минулому році було прийнято рішення не вручати Нобелівську премію з літератури з-за скандалу. У підсумку премію за 2018 рік отримала польська письменниця і поетеса Ольга Токарчук, а за 2019 рік - австрійський драматург Петер Хандке.

Нагороду Державного банку Швеції з економіки пам'яті Альфреда Нобеля отримали індійсько-американський дослідник Абхиджит Банерджі, француженка Естер Дюфло і американець Майкл Кремер.