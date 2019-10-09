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  • Нобелевскую премию по химии вручили за разработку литий-ионных батарей
09 октября 2019, среда, 16:04 530
Наука 2019-10-09T16:05:43+03:00
Українські Новини
Нобелевскую премию по химии вручили за разработку литий-ионных батарей

Нобелевскую премию по химии вручили за разработку литий-ионных батарей

Победители Нобелевской премии по химии. Скриншот: Twitter/The Nobel Prize
Победители Нобелевской премии по химии. Скриншот: Twitter/The Nobel Prize

Нобелевский комитет объявил победителей премии по химии в 2019 году. Награду вручили ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей. Об этом говорится на официальной странице премии в Twitter

В 2018 году награду получили Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и Грегори Винтер за исследование пептидов и антител.

В 2019 году Нобелевская неделя проходит с 7 по 14 октября. Она открылась объявлением лауреатов по медицине и физиологии (7 октября). Лауреатов премии по физике назовут 8 октября, химии — 9 октября, литературе — 10 октября (сразу за 2018 и 2019 годы), премии мира — 11 октября, премии по экономике — 14 октября.

Размер премии в 2019 году составляет 9 млн шведских крон (около $915 тысяч). Премии традиционно вручаются 10 декабря — в день смерти основателя, шведского изобретателя Альфреда Нобеля.


Как сообщали Українські Новини, Нобелевскую премию по медицине отдали за исследования клеток организма

Ранее Нобелевскую премию по физике в 2019 году получили за открытие экзопланет на орбите вокруг солнцеподобной звезды. 


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