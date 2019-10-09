Нобелевскую премию по химии вручили за разработку литий-ионных батарей

Нобелевский комитет объявил победителей премии по химии в 2019 году. Награду вручили ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей. Об этом говорится на официальной странице премии в Twitter. \r\nВ 2018 году награду получили Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит и Грегори Винтер за исследование пептидов и антител.\r\nВ 2019 году Нобелевская неделя проходит с 7 по 14 октября. Она открылась объявлением лауреатов по медицине и физиологии (7 октября). Лауреатов премии по физике назовут 8 октября, химии — 9 октября, литературе — 10 октября (сразу за 2018 и 2019 годы), премии мира — 11 октября, премии по экономике — 14 октября.\r\nРазмер премии в 2019 году составляет 9 млн шведских крон (около $915 тысяч). Премии традиционно вручаются 10 декабря — в день смерти основателя, шведского изобретателя Альфреда Нобеля.Как сообщали Українські Новини, Нобелевскую премию по медицине отдали за исследования клеток организма. Ранее Нобелевскую премию по физике в 2019 году получили за открытие экзопланет на орбите вокруг солнцеподобной звезды. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n