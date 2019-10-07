Нобелевскую премию по медицине отдали за исследования клеток организма

В понедельник, 7 октября, Нобелевский комитет начал объявлять победителей премии за 2019 год. Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американцам Уильяму Келину, Греггу Семенци и британцу Петеру Ратклиффу. Они исследовали реакцию клеток организма на наличие кислорода, сообщает "BBC Украина"

Сумма каждой из Нобелевских премий - 9 млн шведских крон (около 950 тыс. долларов). Келин, Семенци и Ратклифф исследовали, как клетки могут чувствовать и адаптироваться к изменению доступа кислорода.

Они определили молекулярную технику, которая регулирует активность генов в ответ на разный уровень кислорода. Эти открытия нобелевских лауреатов раскрыли механизм одного из важнейших адаптационных процессов в жизни. Они создали основу для понимания того, как уровень кислорода влияет на клеточный обмен и физиологические функции.

Также эти открытия проложили путь для развития новых стратегий в борьбе с анемией, раком и многими другими заболеваниями. Согласно графику на сайте Нобелевской премии, во вторник объявят победителя по физике, в среду - по химии, в четверг - в области литературы, в пятницу вручат премию мира, а 14 октября - экономики.



Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие терапии рака через сдерживание отрицательной реакции иммунитета.



Ранее были названы победители Шнобелевской премии-2019.