Сенцов став на військовий облік в Києві

Український режисер і колишній в'язень Олег Сенцов став на військовий облік. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Оскільки я зараз майже киянин, пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу", - написав Сенцов.

Режисер також поділився своїми враженнями про приміщенні військкомату.

"Військкомати звичайно вражають своєю обшарпаністю, але люди всередині дуже хороші. Так і з нашою країною: народ хороший, а нормальна держава побудувати ніяк не в змозі", - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, 15 листопада Сенцова нагородили премією Сергія Магнітського.

Сенцов хоче створити правозахисну організацію і збирати гроші під своє ім'я.