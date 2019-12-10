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10 грудня 2019, вівторок, 22:03 5
Суспільство 2019-12-10T22:30:01+02:00
Українські Новини
Сенцов став на військовий облік в Києві

Сенцов став на військовий облік в Києві

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Олег Сенцов. Фото:
Олег Сенцов. Фото: "Громадське"

Український режисер і колишній в'язень Олег Сенцов став на військовий облік. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Оскільки я зараз майже киянин, пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу", - написав Сенцов.

Режисер також поділився своїми враженнями про приміщенні військкомату.

"Військкомати звичайно вражають своєю обшарпаністю, але люди всередині дуже хороші. Так і з нашою країною: народ хороший, а нормальна держава побудувати ніяк не в змозі", - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, 15 листопада Сенцова нагородили премією Сергія Магнітського.

Сенцов хоче створити правозахисну організацію і збирати гроші під своє ім'я.
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