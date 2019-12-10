Більше половини українців починають працювати ще до 20 років

69% опитаних українців влаштувалися на свою першу роботу у віці до 20 років. Про це повідомляється в результатах дослідження, яке провела компанія МакДональдз в Україні у партнерстві з онлайн-платформою OLX Робота, передає "Економічна правда".

"Кожен третій опитаний каже, що найголовніше, чому його навчила перша робота, - вміння працювати з людьми", - йдеться в повідомленні.

65% українців починають працювати в студентському віці, третина опитаних почали працювати в 17-18 років, близько чверті ще раніше - до 17 років.

"Результати опитування, проведеного компанією МакДональдз спільно з онлайн-платформою OLX Робота, показали, що 40% шукали роботу через друзів або знайомих, майже кожному п'ятому допомогли влаштуватися на роботу батьки, а 18% знайшли роботу за допомогою альма-матер (через викладачів або ярмарку вакансій). 13% опитаних знаходили роботу через сайти вакансій, газети чи листівки ", - йдеться в результатах дослідження.

37% опитаних відразу почали набувати досвід роботи за фахом, для 12% перша робота частково відповідає обраній професії, а більше половини влаштовуються на першу роботу не за спеціальністю (51%).

Мотивацією до виходу на роботу найчастіше є бажання мати власний дохід: 40% опитаних шукали роботу як джерело заробітку, а розмір заробітної плати для більшості був головним чинником вибору.

22% перша робота була можливістю набратися досвіду. Менше 3% опитаних розпочали свій кар'єрний шлях за компанію з другом.

"Розмір зарплати став вирішальним у виборі роботи для більшості опитаних українців (52%), причому чоловіки більше звертають увагу на розмір зарплати, ніж жінки (57% проти 42%). Але зарплата залишається вирішальним чинником у виборі не тільки на початку кар'єри, але і на подальшому кар'єрному шляху", - йдеться в повідомленні.

За даними OLX Робота, рівень зарплат в категорії "Початок кар'єри", де зазвичай розміщують вакансії для студентів, в 2019 році склав приблизно 9000 грн в місяць, а ставка за годину склала 100 грн.

Як повідомляли Українські Новини, українців цікавить не тільки зарплата: які зараз тренди на ринку праці.

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