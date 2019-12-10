ЄС вітає зустріч лідерів "нормандського формату"

Європейський союз вітає зустріч лідерів "нормандського формату". Про це йдеться в заяві представника ЄС за підсумками Нормандської зустрічі, передають Українські Новини.

"Європейський союз цінує конструктивний підхід, проявлений Україною, і очікує, що Росія використовує свій вплив, щоб мінські домовленості могли бути повністю реалізовані", - йдеться в ньому.

На думку ЄС, швидке і ретельне здійснення заходів, погоджених на зустрічі, має велике значення і прямий позитивний вплив на життя людей на території Східної України по обидві сторони від лінії зіткнення.

ЄС зазначив, що готовий і надалі підтримувати діяльність з розмінування та Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України.

Крім цього, ЄС нагадує про свою повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності і незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЄС заявляв про те, що може надати Україні макрофінансову допомогу у результаті домовленостей з МВФ.

Крім того, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не бачить юридичних можливостей транзиту російського газу в ЄС без контракту з "Газпромом".