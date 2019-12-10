Коболев не видит юридических возможностей транзита российского газа в ЕС без контракта с "Газпромом"

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев не видит юридических возможностей транзитировать российский газ в ЕС без соответствующего контракта с компанией Газпром.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канате ICTV, передают Українськi Новини.

"Мне неизвестны юридические конструкции, которые позволяют при отсутствии контракта на транспортировку газа, особенно когда транспортировка происходит в границах разных границ, транспортировать газ и не иметь контракт. Это в уголовном праве имеет очень банальные дефиниции, например как контрабанда или что-то незаконное, что происходит за пределами стандартного регулирования. Поэтому мне сложно представить что Газпром пойдет на это (поставку газа для транзита без контракта)", - сказал Коболев.

Он также отметил, что если поставки со стороны газа при отсутствии контракта все-таки будут, то газ будет закачиваться в хранилища Украины как газ неопределенного собственника.

"Я думаю, что единственный вариант, который будет у нового оператора – закачать этот газ в хранилища под условным тегом - газ неопределенного собственника, а потом разбираться. Он (газ) не будет украден или, как говорят, отобран – он просто будет временно сберегаться на территории Украины пока не будет определен его правовой режим", - сказал глава НАК.

Коболев резюмировал, что не верит в транзит газа без контракта: "Поэтому я не верю в транспортировку газа без контракта".

Как сообщали Українськi Новини, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам по итогу двусторонних переговоров в Париже 9 декабря.

А лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) после двусторонних переговоров Президента Владимира Зеленского и Президента РФ Владимира Путина продолжили встречу в четырехстороннем формате в рамках рабочего ужина.