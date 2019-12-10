подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Коболев не видит юридических возможностей транзита российского газа в ЕС без контракта с "Газпромом"
10 декабря 2019, вторник, 00:33 313
Экономика 2019-12-10T01:00:19+02:00
Українські Новини
Коболев не видит юридических возможностей транзита российского газа в ЕС без контракта с "Газпромом"

Коболев не видит юридических возможностей транзита российского газа в ЕС без контракта с "Газпромом"

Анна Рудык
Нефтегаз, Юрий Витренко, Транзит газа, Газпром
Андрей Коболев
Андрей Коболев

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев не видит юридических возможностей транзитировать российский газ в ЕС без соответствующего контракта с компанией Газпром.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на канате ICTV, передают Українськi Новини.

"Мне неизвестны юридические конструкции, которые позволяют при отсутствии контракта на транспортировку газа, особенно когда транспортировка происходит в границах разных границ, транспортировать газ и не иметь контракт. Это в уголовном праве имеет очень банальные дефиниции, например как контрабанда или что-то незаконное, что происходит за пределами стандартного регулирования. Поэтому мне сложно представить что Газпром пойдет на это (поставку газа для транзита без контракта)", - сказал Коболев.

Он также отметил, что если поставки со стороны газа при отсутствии контракта все-таки будут, то газ будет закачиваться в хранилища Украины как газ неопределенного собственника.

"Я думаю, что единственный вариант, который будет у нового оператора – закачать этот газ в хранилища под условным тегом - газ неопределенного собственника, а потом разбираться. Он (газ) не будет украден или, как говорят, отобран – он просто будет временно сберегаться на территории Украины пока не будет определен его правовой режим", - сказал глава НАК.

Коболев резюмировал, что не верит в транзит газа без контракта: "Поэтому я не верю в транспортировку газа без контракта".

Как сообщали Українськi Новини, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам по итогу двусторонних переговоров в Париже 9 декабря.

А лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) после двусторонних переговоров Президента Владимира Зеленского и Президента РФ Владимира Путина продолжили встречу в четырехстороннем формате в рамках рабочего ужина.

Больше новостей о: Нефтегаз Юрий Витренко Транзит газа Газпром

Архив
Новости
Лидеры "нормандского формата" договорились об имплементации Украиной "формулы Штайнмайера" 01:10 Обновляется
"Нормандский формат" договорился о полном прекращении огня на Донбассе до Нового года 01:07
Зеленский подчеркнул невозможность федерализации Украины 01:05
"Нормандской четверке" не удалось продвинуться ни по одному направлению, - Макрон 01:00
Путин заявил о необходимости внести "особый статус Донбасса" в Конституцию Украины 00:59
больше новостей
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов 06:30
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok