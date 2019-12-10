Депутат "Юзік" кинув свій джип посеред дороги і перекрив проїзд для пожежної

Депутат від Слуги народу Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік з Кварталу 95, порушив правила дорожнього руху, відеофакт чого опублікував 7 канал у вівторок, 10 грудня.

Депутат залишив свій автомобіль Toyota прямо посеред перехрестя і пішов. Позашляховик перекрив дорогу рятувальникам, які продовжують ліквідовувати наслідки пожежі в одеському інституті.

Інцидент стався навпроти в'їзду на територію коледжу на вулиці Троїцькій, де нещодавно пожежа забрала життя 12 людей.

"Юзик" поспішив забрати свій автомобіль, на місце події він більше не повертався.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Юрій "Юзік" Корявченков взяв свою дружину в помічниці.

Також повідомлялося, що депутат Ради від "Слуги народу" Юрій Корявченко на прізвисько "Юзік" роздавав в Раді квитки на концерт студії "Квартал 95", колишнім адміністративним директором якої він є.