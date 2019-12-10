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10 грудня 2019, вівторок, 18:27 9
Силові структури 2019-12-10T19:15:02+02:00
Українські Новини
Реабілітаційний центр в Боярці крав газ через самовільну "врізку"

Реабілітаційний центр в Боярці крав газ через самовільну "врізку"

Таня Войтюк
Газ, Утечка газа, Боярка, Київоблгаз
Будинок з незаконним газопроводом. Фото: Facebook/Київоблгаз
Будинок з незаконним газопроводом. Фото: Facebook/Київоблгаз

Нещодавно на номер аварійної служби надійшло повідомлення про наявність сильного запаху газу на вулиці Тарасівській у місті Боярка Києво-Святошинського району.

Про інцидент повідомляє "Київоблгаз" на сторінці Facebook.

На місці події співробітниками компанії підтверджено витоку газу в триповерховому особняку по вулиці Тарасівській 15/2 і виявлено несанкціонований газопровід у вигляді самовільного "врізки".

За даними районного відділення "Київоблгазу" будинок не приєднувався до газових мереж. Прихований газопровід знаходився під фундаментом цього паркану домоволодіння.

Сам маєток навіть не має фактичної адреси. Він не введений в експлуатацію, на нього відсутні які-небудь документи, що підтверджують право власності.

В мережі цей будинок позиціонується як реабілітаційний центр, в якому знаходяться особи, відносно яких здійснюється примусове лікування наркоманії і алкоголізму. На сайті ГО "Центр здорової молоді" адреса центру не вказана. Ця ліцензія на здійснення лікування відсутня.

На місце інциденту були викликані співробітники поліції для встановлення осіб, причетних до несанкціонованого відбору газу. Згідно з Кодексом ГРС такий факт кваліфікується як крадіжка. На даний момент правоохоронні органи з'ясовують всі обставини з метою притягнення до відповідальності осіб, причетних до багаторічної крадіжки природного газу.

Як повідомляли Українські Новини, газ для населення з травня 2020 буде коштувати за ринковою ціною, а Кабмін зафіксує ціну на газ після Нового року.

Нагадаємо, в Росії розглядають можливість виплати $3 млрд боргу газом.

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