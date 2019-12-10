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10 грудня 2019, вівторок, 16:36 18
Верховна Рада і партії 2019-12-10T16:41:56+02:00
Українські Новини
ДБР відкрило справу проти Порошенка за підозрою у державній зраді на користь Росії

ДБР відкрило справу проти Порошенка за підозрою у державній зраді на користь Росії

Таня Войтюк
Петро Порошенко, держзрада, Андрій Портнов, ДБР
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього Президента Петра Порошенко, який неодноразово ігнорував виклик на допит в ГБР, за підозрою в державній зраді.

Про це колишній заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов повідомив на своєму каналі в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"Державне бюро розслідувань сьогодні почало кримінальне провадження за фактом державної зради Петром Порошенком при підписанні Мінських угод", - написав він.

Зазначено, що ДБР відкрило справу за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

"Таким чином, досягнуті П. Порошенко 11-12 лютого 2015 року домовленості значною мірою звужують для будь-якої наступної української влади параметри інших варіантів встановлення миру і відновлення територіальної цілісності, оскільки завдяки його діям і пропаганді їх безальтернативності і ефективності, відповідні домовленості сприймаються і зафіксовані як обов'язкові до виконання Україною, незалежно від того, хто здійснює керівництво державою", - йдеться в заяві, яку юрист подав у ДБР, від 9 грудня

Як повідомляли Українські Новини, раніше директор Держбюро розслідувань Роман Труба заявив, що не виключає, що справи, в яких фігурує Порошенко будуть зупинені, якщо виконуючим обов'язки директора ДБР буде призначений представник Генеральної прокуратури.

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