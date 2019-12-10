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10 грудня 2019, вівторок, 15:19 5
Політика 2019-12-10T15:22:46+02:00
Українські Новини
Став ісламістом і хотів підірвати автомобіль в людному місці: у Польщі заарештували українця

Став ісламістом і хотів підірвати автомобіль в людному місці: у Польщі заарештували українця

Надежда Комендантова
українець, Арешт, Затримання українців, Польща

Українець заарештований в Любліні (Польща) за підозрою в організації терористичного акту.

Про це йдеться у повідомлення прес-служби Національної прокуратури Польщі, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, громадянин України Максим С., проживає в Польщі близько 2 місяців, вступив в контакт з представниками ісламської релігії і поміняв ім'я на Мохаммед.

У повідомленні прокуратури наголошується, що українець був затриманий 4 грудня, а 6 грудня прокуратура висунула йому звинувачення.

Затриманий мав намір підірвати автомобіль в публічному місці, а також погрожував побиттям іншим особам, які мали релігійні погляди, відмінні від його поглядів.

На даний момент в якості запобіжного заходу він затриманий на 3 місяці.

У разі доведення провини, йому загрожує 5 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, на гірськолижному курорті Щирк, Польща, ввечері 4 грудня стався вибух газу в житловому будинку, в якому постраждало 4 людини.

Тим часом, в Таїланді за запитом США затриманий українець, підозрюваний у кіберзлочини.

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