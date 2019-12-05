подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • На польском горнолыжном курорте прогремел взрыв: детей ищут под завалами
05 декабря 2019, четверг, 08:35 1179
Европа 2019-12-05T08:46:26+02:00
Українські Новини
На польском горнолыжном курорте прогремел взрыв: детей ищут под завалами

На польском горнолыжном курорте прогремел взрыв: детей ищут под завалами

Таня Войтюк
Польша, спасательная операция, Взрыв газа, Пожарные
Рухнувший дом после взрыва. Фото: Twitter/@ZlotPrawych
Рухнувший дом после взрыва. Фото: Twitter/@ZlotPrawych

На горнолыжном курорте Щирк, Польша, вечером 4 декабря произошел взрыв газа в жилом доме, в котором пострадало 4 человека и еще восьмерых ищут спасатели.


Об этом сообщает PolskieRadio24.

Отмечается, что после взрыва в здании также начался пожар, в результате которого рухнуло трехэтажное здание. В четверг около 1:30 Силезское воеводство сообщило, что в обломках было обнаружено два тела: ребенок и взрослый. В четверг, около 4:35, было найдено еще два.

По информации коммунального штаба пожарной охраны города Бельско-Бяла, под завалами дома могут находиться восемь человек, включая детей.

"10-часовая спасательная операция в Щирке уже ведется. К сожалению, у нас нет лучшей информации - еще два человека были найдены. У нас есть еще две жертвы этого взрыва. Из того, что мы знаем, это взрослые люди", - сказал силезский воевода Ярослав Вечорек.

Спасательная операция. Фото: Twitter/@LKlimaniec Спасательная операция. Фото: Twitter/@LKlimaniec

"Работаем в очень сложных условиях. С одной стороны, атмосферные условия, дым, который затрудняет. Большая часть работы выполняется вручную, очень аккуратно и точно, чтобы никому не навредить. Следовательно, тяжелое оборудование нельзя использовать часто," - объяснил воевода.

Как уточнил представитель Польской газовой компании (PSG) Артур Михневич, причиной взрыва могли стать работы по бурению газопровода сторонней компанией.

Как сообщали Українські Новини, 22 ноября в центре Киева в шахте лифта жилого дома сдетонировало неизвестное устройство. Пострадавших, к счастью, обнаружено не было.

Тем временем в Польше начались акты массовых протестов против увольнения одного из судей, который выступил против проводимой властями судебной реформы.

Больше новостей о: Польша спасательная операция Взрыв газа Пожарные

Архив
Новости
Массовая забастовка из-за пенсии: во Франции перестали работать аэропорты, метро и железная дорога 10:05
Доллар и евро снова обвалились: курс валют на 5 декабря 10:04
В МВД рассказали во сколько обойдется восстановление водительских прав онлайн 09:47 Инфографика
Сегодня Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса с предложениями Зеленского 09:40
Пожар в Одессе: появились новые данные о пострадавших 09:15
больше новостей
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok