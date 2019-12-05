На польском горнолыжном курорте прогремел взрыв: детей ищут под завалами

На горнолыжном курорте Щирк, Польша, вечером 4 декабря произошел взрыв газа в жилом доме, в котором пострадало 4 человека и еще восьмерых ищут спасатели.



Об этом сообщает PolskieRadio24.

Отмечается, что после взрыва в здании также начался пожар, в результате которого рухнуло трехэтажное здание. В четверг около 1:30 Силезское воеводство сообщило, что в обломках было обнаружено два тела: ребенок и взрослый. В четверг, около 4:35, было найдено еще два.

По информации коммунального штаба пожарной охраны города Бельско-Бяла, под завалами дома могут находиться восемь человек, включая детей.

"10-часовая спасательная операция в Щирке уже ведется. К сожалению, у нас нет лучшей информации - еще два человека были найдены. У нас есть еще две жертвы этого взрыва. Из того, что мы знаем, это взрослые люди", - сказал силезский воевода Ярослав Вечорек.

Спасательная операция. Фото: Twitter/@LKlimaniec

"Работаем в очень сложных условиях. С одной стороны, атмосферные условия, дым, который затрудняет. Большая часть работы выполняется вручную, очень аккуратно и точно, чтобы никому не навредить. Следовательно, тяжелое оборудование нельзя использовать часто," - объяснил воевода.



Как уточнил представитель Польской газовой компании (PSG) Артур Михневич, причиной взрыва могли стать работы по бурению газопровода сторонней компанией.

Как сообщали Українські Новини, 22 ноября в центре Киева в шахте лифта жилого дома сдетонировало неизвестное устройство. Пострадавших, к счастью, обнаружено не было.

Тем временем в Польше начались акты массовых протестов против увольнения одного из судей, который выступил против проводимой властями судебной реформы.