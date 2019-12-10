Топ-10 запитів в Google: 2019 українці цікавилися Зеленським і дивилися "Гру престолів"

Серед українців в 2019 році найпопулярнішим запитом в Google Україна став фінальний сезон серіалу "Гра престолів 8 сезон".

Про це повідомили в прес-службі компанії Google, яка відзначила 21-річчя, за результататами моніторингу пошукової системи.

"Традиційно наприкінці року ми представляємо підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів Google. Проаналізувавши мільйони пошукових запитів, ми дізналися, які запити стали найбільш швидкозростаючими, що найчастіше шукали українці і які питання задавали Google в 2019 році", - йдеться в ньому.

Так, друге місце серед запитів української аудиторії зайняв "Зеленський", а на третьому місці – "Юлія Началова".

Крім того, українських користувачів Google цікавили результати виборів в Україні і дебати кандидатів у президенти, новини про Анастасію Заворотнюк, серіал "Чорнобиль" та конкурс "Євробачення 2019".

найпопулярніші запити 2019:

Гра престолів 8 сезон Зеленський Юлія Началова Заворотнюк Результати виборів 2019 Децл Чорнобиль Дебати Порошенко Євробачення 2019

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як у всьому світі слухали іспаномовні пісні і K-pop, найпопулярнішим відео на YouTube серед українців за 2019 рік стала пародія на хіт "Плакала", а серед музичних відео більше всього переглядів в Україні зібрав Артур Пирожков з хітом "Зачепила".

Тим часом Google змінює алгоритм пошуку.