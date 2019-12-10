Дружина Зеленська ініціює приєднання України до ініціативи за гендерну рівність

Дружина Президента Олена Зеленська ініціює приєднання України до ініціативи Біарріц "Великої сімки" за гендерну рівність.

Про це вона повідомила на конгресі в Києві, передають Українські Новини.

"Я ініціюю приєднання України до ініціативи Біарріц і звертаюся із закликом до Президента і Кабінету Міністрів", - сказала Зеленська.

Перша леді зазначила, що 17 грудня в Парижі віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба має намір зустрітися з держсекретарем Франції із забезпечення рівності між чоловіками і жінками Марлен Шьяппа і передати лист про намір України приєднатися.

Як повідомляли Українські Новини, у Запоріжжі голова депутатської комісії з питань соціальної політики та праці Сергій Знаменський під час засідання облради поставив під сумнів демократизацію і права жінок, обурившись великою кількістю депутатів, що беруть участь у політичному житті області.

Раніше уповноважений з гендерних питань Запорізької області Владислав Марченко назвав жінок у коротких спідницях повіями.