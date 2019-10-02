Депутат облрады указал женщинам на "настоящее" место и возмутился их участием в политической жизни

В Запорожье председатель депутатской комиссии по вопросам социальной политики и труда Сергей Знаменский во время заседания облсовета поставил под сомнение демократизацию и права женщин, возмутившись большим количеством депутаток, участвующих в политической жизни области.\r\nОб этом сообщает новостной сайт города Запорожье "061".\r\nСогласно информации, областной совет рассматривал вопрос о результативности реализации первого этапа Стратегии регионального развития.\r\nТак, чиновники заявили, что по итогам опроса людей выяснилось, что жители хотят видеть Запорожскую область не только индустриальным центром, но и историко-культурным комплексом. Они сообщили, что сейчас идет сбор проектных идей от населения.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Никто никаких идей серьезных не подаст, потому что люди заняты своим выживанием. А на себя сегодня государственная власть должна взять ответственность и предложить идеи, которые будут развиваться. А вы отдаете это на откуп людям, дали на опрос. Еще из них, если не ошибаюсь, 78% женщин в этом деле участвуют. О чем вообще можно говорить ?! Мы идем в никуда", - заявил Знаменский.\r\nПосле возмущения сексистские высказывания депутата, он попытался извиниться.\r\n"Я женщин уважаю, но женщины должны заниматься тем делом, которое по своей природе им предназначена. Это мое мнение", - отметил Знаменский.\r\nКак сообщали Українські Новини, уполномоченный по гендерным вопросам Запорожской области Владислав Марченко назвал женщин в коротких юбках проститутками. Ранее магазин "Цитрус" оштрафовали за сексистскую рекламу в Одессе, а на Львовском медиафоруме разгорелся скандал из-за сексистского заявления известного спортивного журналиста.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n