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  • Депутат облрады указал женщинам на "настоящее" место и возмутился их участием в политической жизни
02 октября 2019, среда, 20:09 440
Политика 2019-10-02T20:10:53+03:00
Українські Новини
Депутат облрады указал женщинам на "настоящее" место и возмутился их участием в политической жизни

Депутат облрады указал женщинам на "настоящее" место и возмутился их участием в политической жизни

Сергей Знаменский. Фото: 061
Сергей Знаменский. Фото: 061

В Запорожье председатель депутатской комиссии по вопросам социальной политики и труда Сергей Знаменский во время заседания облсовета поставил под сомнение демократизацию и права женщин, возмутившись большим количеством депутаток, участвующих в политической жизни области.

Об этом сообщает новостной сайт города Запорожье "061".

Согласно информации, областной совет рассматривал вопрос о результативности реализации первого этапа Стратегии регионального развития.

Так, чиновники заявили, что по итогам опроса людей выяснилось, что жители хотят видеть Запорожскую область не только индустриальным центром, но и историко-культурным комплексом. Они сообщили, что сейчас идет сбор проектных идей от населения.

"Никто никаких идей серьезных не подаст, потому что люди заняты своим выживанием. А на себя сегодня государственная власть должна взять ответственность и предложить идеи, которые будут развиваться. А вы отдаете это на откуп людям, дали на опрос. Еще из них, если не ошибаюсь, 78% женщин в этом деле участвуют. О чем вообще можно говорить ?! Мы идем в никуда", - заявил Знаменский.

После возмущения сексистские высказывания депутата, он попытался извиниться.

"Я женщин уважаю, но женщины должны заниматься тем делом, которое по своей природе им предназначена. Это мое мнение", - отметил Знаменский.

Как сообщали Українські Новини, уполномоченный по гендерным вопросам Запорожской области  Владислав Марченко назвал женщин в коротких юбках проститутками. Ранее магазин "Цитрус" оштрафовали за сексистскую рекламу в Одессе, а на Львовском медиафоруме разгорелся скандал из-за сексистского заявления известного спортивного журналиста.

Больше новостей о: Запорожская область Гендерная политика Сексизм гендерное равенство Сергей Знаменский

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