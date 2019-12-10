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10 грудня 2019, вівторок, 11:18 18
ЗМІ 2019-12-10T13:45:02+02:00
Українські Новини
Сайт "Миротворець" закриває всі сервери центру

Сайт "Миротворець" закриває всі сервери центру

Надежда Комендантова
Сайт
"Миротворець" закривається. Скріншот

Після того, як 16 жовтня місія ООН заявила, що зайт "Миротворець" незаконний і його треба закрити, ресурс заявив, що зупиняє свої сервери, а доступ до даних тимчасово будуть мати лише окремі категорії користувачів.

Про це сказано в повідомленні на сайті "Миротворець" за 10 грудня.

"Сьогодні, 10.12.2019, в 18:00 на радість чудовиськам від медіаблядства, бойовикам і російським найманцям, а також на вимогу деяких об'єктивних обставин ми повністю зупиняємо сервери Миротворця, а саме: сайт myrotvorets.center і всі його дзеркала. Доступ до відомостей про об'єкти нашого дослідження розділі Чистилище буде тимчасово забезпечений лише для окремих категорій користувачів на певному закритому ресурсі", - сказано в повідомленні.

Також "Миротворець" зазначає, що всі інші проекти центру працюватимуть і далі у відкритому і доступному режимі. Це, зокрема, IDentigraF – система розпізнавання, Myrotvorets news, Радіо "Миротворець".

Причини закриття серверів "Центру Миротворець" не пояснюються.

Головна сторінка центруГоловна сторінка центру "Миротворець". Скріншот

Як повідомляли Українські новини, 10 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що не має наміру ініціювати закриття "Миротворця". Раніше в ООН заявили, що сайт "Миротворець" порушує право на приватне життя і презумпцію невинності.

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