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16 октября 2019, среда, 17:10 73
Внешняя политика 2019-10-16T17:17:05+03:00
Українські Новини
Сайт "Миротворец" незаконный и его надо закрыть, - миссия ООН

Сайт "Миротворец" незаконный и его надо закрыть, - миссия ООН

ООН.
ООН.

В то время, как в ООН возмутились безнаказанностью нападений на журналистов, мониторинговая миссия Организации Объединенных наций в Украине отмечает незаконную деятельность сайта "Миротворец" и призывает депутатов Верховной Рады инициировать его закрытие.

Об этом заместитель председателя мониторинговой миссии Бенджамин Моро сообщил на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова, передают Українські новини.

"Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент - это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несёт опасность для таких лиц", - сказал он.

Представитель ООН добавил, что человека, который предстал перед судом касательно конфликта на Донбассе и чьи данные были опубликованы на "Миротворце", убили на лестничной площадке его дома в Мариуполе.

"К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность", - подчеркнул дипломат.

Моро призвал депутатов инициировать закрытие.

Как сообщали Українські новини, 10 октября Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен инициировать закрытие "Миротворца". Ранее в ООН заявили, что сайт "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности.

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