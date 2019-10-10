Зеленский не собирается закрывать сайт "Миротворец"

Президент Владимир Зеленский не намерен инициировать закрытие сайта "Миротворец".

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Я как Президент не могу открывать или закрывать сайты. Если там была моя жена – вы же понимаете мое отношение? Но вы же должны понимать: если там нарушено законодательство – как было с некоторыми сайтами по терроризму – тогда ок, готов включаться. Но если я начну включаться в любые сайты – это не очень правильно", - заявил Президент.

Зеленский отметил, что не знает, кто является владельцем сайта "Миротворец".

Он сказал, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отрицает причастность к данному сайту на текущем этапе.

Как сообщали Українськi Новини, сайт "Миротворец", а также его зеркала (копии) зарегистрированы на частное лицо.

В 2016 году на "Миротворце" появился первый список , после этого прокуратура Киева возбудила уголовное дело по статье препятствие законной журналистской деятельности. Тогда Европейский Союз призывал Министерство внутренних дел изъять опубликованные на сайте "Миротворец" данные журналистов и предотвратить их повторные публикации.