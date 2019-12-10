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10 грудня 2019, вівторок, 10:15 21
Америка 2019-12-10T11:30:01+02:00
Українські Новини
США заклали в оборонний бюджет санкції проти "Північного потоку-2"

США заклали в оборонний бюджет санкції проти "Північного потоку-2"

Надежда Комендантова
Північний потік-2, Санкції, США
Північний потік-2. Фото: rt.com
Північний потік-2. Фото: rt.com

В той час, як Німеччина прийняла законопроект про захист "Північного потоку-2", Конгрес США заклав у військовий бюджет на 2020 рік санкції проти трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт комітету збройних справах Сенату.

"З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи бюджет передбачає введення санкцій відносно пов'язаних з Росією трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік", - йдеться в документі.

Також в ньому сказано про необхідність заборонити постачання Туреччині літаків F-35 в зв'язку з купівлею Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

"В найближчі дні Конгрес прийме, і президент підпише цільові санкції, які будуть робити саме це, штрафувати компанії, які беруть участь у встановленні трубопроводу", - заявив сенатор-республіканець Тед Круз.

Круз вважає, що американські санкції можуть на більш ніж рік затримати введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" або навіть взагалі зупинити його будівництво.

Оскільки Росія сама не може будувати такі трубопроводи, санкції торкнуться переважно міжнародні спеціалізовані компанії, які потім будуть не допущені до будь-якого бізнесу США.

Перш за все це швейцарська компанія Allseas, яка прокладає підводні труби і глибоководні кабелі по всьому світу. Але також німецькі компанії, які працюють з "Газпромом", такі як "Uniper", яка фінансово бере участь у проекті.

Як повідомляли Українські Новини, "Північний потік-2" піде в обхід територіальних вод Данії.

Також суд у Німеччині відхилив скаргу екологів на "Північний потік-2".

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