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10 грудня 2019, вівторок, 02:40 14
Президент 2019-12-10T02:46:55+02:00
Українські Новини
Зеленський розраховує на максимально довгостроковий контракт по транзиту газу

Зеленський розраховує на максимально довгостроковий контракт по транзиту газу

Тетяна Зотова
Володимир Зеленський, газові переговори, транзит газу
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції
Зеленський, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції

Президент Володимир Зеленський виключає укладення нового контракту з транзиту газу через територію України в Європу на один рік і розраховує на довгострокову угоду. Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

За словами Зеленського, в ході двосторонніх переговорів з Президентом Росії Володимиром Путіним у Парижі 9 грудня, дуже багато часу було приділено питанню транзиту газу.

"Договору поки ще немає, але я впевнений, що у нас більше шансів його підписати, з кращими умовами ніж до цього обговорювали наші представники, коли кілька складних зустрічей були принципово без відповіді. Дійсно, не йдеться вже про контракт на один рік - зняли з обговорення, тобто на скільки-то років, я наполягав на максимально амбітних умовах, вигідних Україні та Європі - це 10 років, то є дуже складно коли одна сторона говорить про один рік, а ми про десять, тобто щось знайдемо мені так здається по середині, ми обговорювали питання рішення Трибуналу по поверненню коштів, мені здається ми зняли питання з приводу 3 млрд, які ми виграли, наша позиція проста - ми готові взяти газом", - сказав Зеленський.

Деякі деталі можливого компромісу щодо газу читайте в матеріалі "Зеленський чекає результат газових переговорів з РФ через тиждень".

Як повідомляли Українські Новини, за результатом двосторонніх переговорів Зеленський зазначив, що питання укладення нового договори на транзит газу розблоковано.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не бачить юридичних можливостей транзитувати російський газ в ЄС без відповідного контракту з компанією "Газпром".

6 грудня "Нафтогаз України" провела технічні консультації з російською стороною щодо транзиту газу з 1 січня 2020 року через територію України в Європу.

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