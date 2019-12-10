подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
10 декабря 2019, вторник, 01:55 197
Президент 2019-12-10T02:15:02+02:00
Українські Новини
О транзите газа договорились, детали будут обсуждаться на уровне советников, – Зеленский

О транзите газа договорились, детали будут обсуждаться на уровне советников, – Зеленский

Татьяна Зотова
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Газовые переговоры, Транзит газа
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции
Зеленский, итоги нормандской встречи. Скриншот трансляции

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ему удалось договориться о транзите газа, а все остальные детали будут обсуждаться на уровне советников. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), передают Українськi Новини.

"Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали и уже на уровне советников будут обговариваться возможность, формат, объем, цена и другие детали договора о транзите газа", - сказал Зеленский.

По его словам, данный вопрос обсуждался на двусторонней встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Некоторые детали возможного компромисса по газу читайте в материале "Зеленский ждет результат газовых переговоров с РФ через неделю".

Как сообщали Українськi Новини, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев не видит юридических возможностей транзитировать российский газ в ЕС без соответствующего контракта с компанией Газпром.

6 декабря "Нефтегаз Украины" провела технические консультации с российской стороной по транзиту газа с 1 января 2020 года через территорию Украины в Европу.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Владимир Путин Газовые переговоры Транзит газа

Архив
Новости
Зеленский заявил, что договорится с Путиным будет сложно - но он чувствовал уступки 02:21
Зеленский пригласил на Донбасс пропагандиста Соловьева и всех желающих 02:13
А у нас в квартире газ, и у вас будет: Путин пообещал скидку в 25% на газ для Украины 02:03
Для меня это слишком мало. Больше хотелось решить проблем, - Зеленский о нормандской встрече 02:00
О транзите газа договорились, детали будут обсуждаться на уровне советников, – Зеленский 01:55
больше новостей
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода 13:50 Карта
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов 06:30
Зеленский и Путин
Путин и Зеленский пожали друг другу руки, - Песков 19:26
Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, - Коболев 00:00
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok