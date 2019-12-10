О транзите газа договорились, детали будут обсуждаться на уровне советников, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ему удалось договориться о транзите газа, а все остальные детали будут обсуждаться на уровне советников. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), передают Українськi Новини.

"Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали и уже на уровне советников будут обговариваться возможность, формат, объем, цена и другие детали договора о транзите газа", - сказал Зеленский.

По его словам, данный вопрос обсуждался на двусторонней встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Некоторые детали возможного компромисса по газу читайте в материале "Зеленский ждет результат газовых переговоров с РФ через неделю".

Как сообщали Українськi Новини, председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев не видит юридических возможностей транзитировать российский газ в ЕС без соответствующего контракта с компанией Газпром.

6 декабря "Нефтегаз Украины" провела технические консультации с российской стороной по транзиту газа с 1 января 2020 года через территорию Украины в Европу.