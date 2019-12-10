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  • А у нас в квартирі газ, і у вас буде: Путін пообіцяв знижку 25% на газ для України
10 грудня 2019, вівторок, 02:03 13
Політика 2019-12-10T02:06:07+02:00
Українські Новини
А у нас в квартирі газ, і у вас буде: Путін пообіцяв знижку 25% на газ для України

А у нас в квартирі газ, і у вас буде: Путін пообіцяв знижку 25% на газ для України

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Володимир Путін, Ціна на газ, Знижка на газ, нормандський формат
Путін, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції
Путін, підсумки нормандської зустрічі. Скріншот трансляції

Президент Росії Володимир Путін відповів віршем на питання журналіста про газ в ході прес-конференції за підсумками саміту нормандської четвірки в Парижі.

Російський лідер заявив, що Україна може отримати 25%-ву знижку на газ, якщо Київ з Москвою домовляться про "спільну роботу".

"Пам'ятаєте дитячий віршик. "А у нас в квартирі газ. А у вас?" І у вас є. І буде. Але може бути набагато дешевше, якщо ми домовимося про спільну роботу - може бути на 25% дешевше, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач (промисловий споживач - ред.)", – заявив Путін.

Президент РФ підкреслив, що саме промисловий споживач "вимагає зниження ціни на газ".

"Ціна газу для побутового споживача, для громадян дотується, і ми не можемо вираховувати ціну від дотированной ціни – це звичайна економічна логіка", – зазначив Путін.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що про транзит газу домовилися, деталі будуть обговорюватися на рівні радників.

Деякі деталі можливого компромісу щодо газу читайте в матеріалі "Зеленський чекає результат газових переговорів з РФ через тиждень".

Як повідомляли Українські Новини, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не бачить юридичних можливостей транзитувати російський газ в ЄС без відповідного контракту з компанією "Газпром".

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