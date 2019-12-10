А у нас в квартирі газ, і у вас буде: Путін пообіцяв знижку 25% на газ для України

Президент Росії Володимир Путін відповів віршем на питання журналіста про газ в ході прес-конференції за підсумками саміту нормандської четвірки в Парижі.

Російський лідер заявив, що Україна може отримати 25%-ву знижку на газ, якщо Київ з Москвою домовляться про "спільну роботу".

"Пам'ятаєте дитячий віршик. "А у нас в квартирі газ. А у вас?" І у вас є. І буде. Але може бути набагато дешевше, якщо ми домовимося про спільну роботу - може бути на 25% дешевше, ніж сьогодні отримує кінцевий споживач (промисловий споживач - ред.)", – заявив Путін.

Президент РФ підкреслив, що саме промисловий споживач "вимагає зниження ціни на газ".

"Ціна газу для побутового споживача, для громадян дотується, і ми не можемо вираховувати ціну від дотированной ціни – це звичайна економічна логіка", – зазначив Путін.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що про транзит газу домовилися, деталі будуть обговорюватися на рівні радників.

Деякі деталі можливого компромісу щодо газу читайте в матеріалі "Зеленський чекає результат газових переговорів з РФ через тиждень".

Як повідомляли Українські Новини, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не бачить юридичних можливостей транзитувати російський газ в ЄС без відповідного контракту з компанією "Газпром".