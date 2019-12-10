"Нормандській четвірці" не вдалося просунутися у жодному напрямку, - Макрон

Зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав не просунулися у жодному напрямку.

Про це під час прес-конференції повідомив Президент Франції Еммануель Макрон, передають Українські Новини.

"Не вдалося просунутися по жодному напрямку... Ми відновили наші відносини і мені здається, це вже є прогресом. Сьогодні відбулася перша зустріч між Президентом Путіним і Президентом Зеленським", - сказав він.

Макрон додав, що учасники зустрічі змогли на найвищому рівні підкреслити, що намагаються досягти миру, стабільного миру і припинити конфлікт.

За його словами, Україна зобов'язалася імплементувати законодавчо формулу "Штайнмайера".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підтвердив, що обмін полонених "всіх на всіх" відбудеться до кінця року.

Тим часом зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) завершилася в Парижі, глави держав вперше за підсумками спільних самітів вчотирьох вийшли на прес-конференцію.