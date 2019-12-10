Коболєв не бачить юридичних можливостей транзиту російського газу в ЄС без контракту з "Газпромом"

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв не бачить юридичних можливостей транзитувати російський газ в ЄС без відповідного контракту з компанією "Газпром".

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на канаті ICTV, передають Українські Новини.

"Мені невідомі юридичні конструкції, які дозволяють при відсутності контракту на транспортування газу, особливо коли транспортування відбувається в межах різних меж, транспортувати газ і не мати контракт. Це в кримінальному праві має дуже банальні дефініції, наприклад як контрабанда або щось незаконне, що відбувається за межами стандартного регулювання. Тому мені складно уявити що Газпром піде на це (постачання газу для транзиту без контракту)", - сказав Коболєв.

Він також зазначив, що якщо постачання зі сторони газу при відсутності контракту все-таки будуть, то газ буде закачуватися в сховища України як газ невизначеного власника.

"Я думаю, що єдиний варіант, який буде у нового оператора – закачати цей газ у сховища під умовною тегом - газ невизначеного власника, а потім розбиратися. Він (газ) не буде вкрадено або, як кажуть, відібраний – він просто буде тимчасово зберігатися на території України поки не буде визначено його правовий режим", - сказав голова НАК.

Коболєв резюмував, що не вірить в транзит газу без контракту: "Тому я не вірю в транспортування газу без контракту".

Як повідомляли Українські Новини, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що Президент України Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін не досягли домовленостей щодо газових питань за підсумками двосторонніх переговорів у Парижі 9 грудня.

А лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) після двосторонніх переговорів Президента Володимира Зеленського та Президента РФ Володимира Путіна продовжили зустріч в чотиристоронньому форматі в рамках робочої вечері.