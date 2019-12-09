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09 грудня 2019, понеділок, 23:42 5
Зовнішня політика 2019-12-10T00:15:02+02:00
Українські Новини
Росія вважає, що резолюція Генасамблеї ООН по Криму покликана перешкодити "нормандській зустрічі"

Росія вважає, що резолюція Генасамблеї ООН по Криму покликана перешкодити "нормандській зустрічі"

Анна Рудык
Нормандська зустріч, Генеральна Асамблея ООН, анексія Криму, окупація Криму

Росія вважає, що резолюція, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Криму покликана перешкодити саміту лідерів у "нормандському форматі" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини) у Франції.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство "ТАСС", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН, заявив, що резолюція покликана перешкодити конструктивному перебігу саміту в "нормандському форматі".

Полянський вважає, що українське постпредставництво навмисно пов'язало дату голосування по резолюції з самітом, що проходить в Парижі

"Як раз сьогодні в Парижі проходить зустріч "нормандської четвірки", перед якою наші українські колеги максимально намагалися створити сприятливий фон - словами і справами. Саме конструктивному перебігу цієї зустрічі прийняття сьогоднішньої резолюції і було покликане перешкодити", - сказав він.

Полянський сказав, що автори документа, намагалися "дістати з шафи ті скелети", які українські виборці вирішили зробити надбанням історії, проголосувавши за Президента Володимира Зеленського та його партію.

В понеділок Генасамблея ООН прийняла документ про проблему "мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також районів Чорного та Азовського морів", за який проголосували 63 держави.

У тексті документа говориться, що присутність російських військових у Криму суперечить національному суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України, а також підриває безпеку і стабільність сусідніх країн та європейського регіону.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) прийняла резолюцію, що закликає Російську Федерацію як держава-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова і припинити тимчасову окупацію території України.

Тим часом після зустрічі Зеленського і Путіна "нормандська четвірка" проводить переговори за робочою вечерею".

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