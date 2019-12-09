Росія вважає, що резолюція Генасамблеї ООН по Криму покликана перешкодити "нормандській зустрічі"

Росія вважає, що резолюція, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Криму покликана перешкодити саміту лідерів у "нормандському форматі" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини) у Франції.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство "ТАСС", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, заступник постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський, виступаючи на засіданні Генасамблеї ООН, заявив, що резолюція покликана перешкодити конструктивному перебігу саміту в "нормандському форматі".

Полянський вважає, що українське постпредставництво навмисно пов'язало дату голосування по резолюції з самітом, що проходить в Парижі

"Як раз сьогодні в Парижі проходить зустріч "нормандської четвірки", перед якою наші українські колеги максимально намагалися створити сприятливий фон - словами і справами. Саме конструктивному перебігу цієї зустрічі прийняття сьогоднішньої резолюції і було покликане перешкодити", - сказав він.

Полянський сказав, що автори документа, намагалися "дістати з шафи ті скелети", які українські виборці вирішили зробити надбанням історії, проголосувавши за Президента Володимира Зеленського та його партію.

В понеділок Генасамблея ООН прийняла документ про проблему "мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також районів Чорного та Азовського морів", за який проголосували 63 держави.

У тексті документа говориться, що присутність російських військових у Криму суперечить національному суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України, а також підриває безпеку і стабільність сусідніх країн та європейського регіону.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) прийняла резолюцію, що закликає Російську Федерацію як держава-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова і припинити тимчасову окупацію території України.

Тим часом після зустрічі Зеленського і Путіна "нормандська четвірка" проводить переговори за робочою вечерею".