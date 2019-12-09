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09 грудня 2019, понеділок, 22:47 4
Політика світу 2019-12-09T23:12:12+02:00
Українські Новини
Україна подякувала ООН за підтримку резолюції по окупованому Криму

Україна подякувала ООН за підтримку резолюції по окупованому Криму

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Генасамблея ООН, Резолюція по Україні

Україна подякувала держави, які виступили за підтримку резолюції ООН по Криму 9 грудня. Про це повідомляється в Twitter Постійного представництва України при ООН.

Резолюція стосується проблем мілітаризації Російською Федерацією окупованого Криму.

"Ми щиро дякуємо всі держави-члени, які сьогодні виступили співавтором і підтримали проект резолюції Генасамблеї ООН, що стосується проблеми мілітаризації Російською Федерацією окупованого Криму та деяких районів Чорного та Азовського морів", - йдеться в повідомленні.

Україна подякувала за підтримку резолюції ООН по Криму

Як повідомляли Українські Новини, Генасамблея ООН прийняла резолюцію з вимогою Росією про виведення військ з Криму.

Тим часом у Парижі завершилася зустріч "Нормандської четвірки" і почалися перші особисті переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

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