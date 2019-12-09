Україна подякувала ООН за підтримку резолюції по окупованому Криму

Україна подякувала держави, які виступили за підтримку резолюції ООН по Криму 9 грудня. Про це повідомляється в Twitter Постійного представництва України при ООН.

Резолюція стосується проблем мілітаризації Російською Федерацією окупованого Криму.

"Ми щиро дякуємо всі держави-члени, які сьогодні виступили співавтором і підтримали проект резолюції Генасамблеї ООН, що стосується проблеми мілітаризації Російською Федерацією окупованого Криму та деяких районів Чорного та Азовського морів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Генасамблея ООН прийняла резолюцію з вимогою Росією про виведення військ з Криму.

Тим часом у Парижі завершилася зустріч "Нормандської четвірки" і почалися перші особисті переговори президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".