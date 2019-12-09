Клімкін розповів, чому минула "нормандська зустріч" не дала результатів

Колишній глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін розповів, чому минула нормандська зустріч в 2016 році не дала результатів. Про це він повідомив в ефірі Громадського.

Клімкін брав участь у минулій зустрічі "нормандської четвірки" разом з екс-президентом Петром Порошенком.

Так, він розповів, що тоді після "нормандської зустрічі" були заявлені деякі пункти в трьох абзацах, зокрема про необхідність розробити "дорожню карту" для врегулювання конфлікту на Донбасі .

"Ми її (дорожню карту) намагалися розробляти на міністерському рівні (Міністерства закордонних справ) і зайшли у повний глухий кут. (глава МЗС Росії Сергій) Лавров говорив: безпека, ну окей, давайте припинимо стріляти, але потім нічого - ні роззброєння, ні відводу, нічого. Ну і звичайно вибори: як-то ось домовляємося, але ви (Україна) домовляєтеся з тими, хто там є", - розповів Він.

Також Клімкін зазначив, що ці переговори в підсумку прийшли до того, що Росія вимагала домовитися з представниками так званих "ЛНР" і "ДНР".

"Тобто звести на логіку внутрішнього конфлікту, більше нічого", - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, переговори "нормандської четвірки" відновляться після двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна.

Тим часом в Парижі почалися переговори Зеленського з Путіним.