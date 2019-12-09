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09 грудня 2019, понеділок, 22:03 31
Зовнішня політика 2019-12-09T22:37:15+02:00
Українські Новини
Клімкін розповів, чому минула "нормандська зустріч" не дала результатів

Клімкін розповів, чому минула "нормандська зустріч" не дала результатів

Анна Рудык
нормандський формат, Павло Клімкін, Нормандська зустріч

Колишній глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін розповів, чому минула нормандська зустріч в 2016 році не дала результатів. Про це він повідомив в ефірі Громадського.

Клімкін брав участь у минулій зустрічі "нормандської четвірки" разом з екс-президентом Петром Порошенком.

Так, він розповів, що тоді після "нормандської зустрічі" були заявлені деякі пункти в трьох абзацах, зокрема про необхідність розробити "дорожню карту" для врегулювання конфлікту на Донбасі .

"Ми її (дорожню карту) намагалися розробляти на міністерському рівні (Міністерства закордонних справ) і зайшли у повний глухий кут. (глава МЗС Росії Сергій) Лавров говорив: безпека, ну окей, давайте припинимо стріляти, але потім нічого - ні роззброєння, ні відводу, нічого. Ну і звичайно вибори: як-то ось домовляємося, але ви (Україна) домовляєтеся з тими, хто там є", - розповів Він.

Також Клімкін зазначив, що ці переговори в підсумку прийшли до того, що Росія вимагала домовитися з представниками так званих "ЛНР" і "ДНР".

обто звести на логіку внутрішнього конфлікту, більше нічого", - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, переговори "нормандської четвірки" відновляться після двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна.

Тим часом в Парижі почалися переговори Зеленського з Путіним.

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