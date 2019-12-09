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09 грудня 2019, понеділок, 20:59 21
Політика 2019-12-09T22:15:01+02:00
Українські Новини
Міністр юстиції похвалився, як він в черевиках заліз на свій робочий стіл

Міністр юстиції похвалився, як він в черевиках заліз на свій робочий стіл

Ярина Вацяк
Мін'юст, Міністр юстиції України, Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska
Денис Малюська. Фото: facebook.com/Denis Malyuska

Міністр юстиції Денис Малюська похвалився своїми досягненнями за 100 днів роботи, підкріпивши до посту фото, де він сидить з ногами на робочому столі в кабінеті.

Фото Малюська опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, першим досягненням міністр назвав наведення порядку в "Антирейдерської комісії". Також він відзначив введення процедурних засобів захисту від рейдерства.

Всього міністр назвав 22 досягнення Мін'юсту, зазначивши, що у команди є амбітні плани на майбутнє.

"А наші плани ще амбітніші. Вже найближчим часом ми викладемо всі ЄДР онлайн (готуйтеся до скачування террабайтів), представляємо онлайн-скаргу в пенітенціарній системі, представляємо онлайн портал з інформацією про юридичне протистоянні з РФ, забезпечимо продаж сетами активів через Prozorro і багато іншого", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, міністр юстиції Малюська голосував за призначення на посаду.

Заробітна плата Міністра юстиції Дениса Малюськи за жовтень становила 19 926 гривень, його заступників - від 29,3 тис. до 36,8 тис. гривень.

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