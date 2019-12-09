У МВС РФ заявили, що 125 тис. жителів Донбасу отримали російське громадянство

125 тис. жителів Донбасу отримали російське громадянство. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ Росії, передають Українські Новини.

"Всього з квітня поточного року в пункти прийому документів Ростовської області надійшло понад 160 тисяч заяв, а по 125 тисяч осіб вже прийняті рішення про прийом в громадянство", – заявив міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.

Крім того, в повідомленні наголошується, що були внесені зміни до Державної програми Росії, згідно з якими з 2020 року Севастополь (анексований Крим) увійде до числа суб'єктів, для яких діє особливий порядок розробки регіональних програм, а статус території пріоритетного заселення закріплюється виключно за суб'єктами Далекосхідного федерального округу.

Як повідомляли Українські Новини, тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше.

Раніше РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства.