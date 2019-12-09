МЗС Пристайка засекретив дані про поновлення на службі антисеміта та "любителя Гітлера" Марущинця

Міністерство закордонних справ (МЗС) України відмовилося надавати будь-які дані про відновлення на посаді звільненого раніше за неонацизм та антисемітизм консула України в Німеччині Василя Марущінця.

Про це йдеться у відповіді за підписом директора Департаменту менеджменту персоналу МЗС Володимира Сергієнка.

Зокрема, в МЗС назвали інформацію про те, чи виконав МЗС рішення суду про відновлення на посаді Марущінця, чи була йому виплачена компенсація за "вимушений прогул" і скільки коштувало відновлення Марущінця державному бюджету, "збором персональних даних" про дипломата, який оскандалився.

"У зв'язку з цим, просимо повідомити мету збору і подальшого використання відомостей про Марущінця для його інформування", - йдеться у відповіді.

Це перший зафіксований Українськими Новинами випадок відмови в наданні інформації, обмеження доступу до якої прямо заборонено законом "Про доступ до публічної інформації", наявністю не названих "персональних даних". За часів попередників Вадима Пристайка в кріслі глави МЗС це формулювання не використовувалася.

У своєму запиті Українські Новини цікавилися, чи виконано рішення суду про поновлення на посаді Марущінця, коли й на якій посаді він був відновлений, яка йому встановлена ​​зарплата, чи виконував він обов'язки після відновлення, а також чи виплачена йому та в якому розмірі компенсація за "вимушений прогул". Прохання надати дані про національність, освіту, сімейний стан, віросповідання, стан здоров'я, адресу фактичного проживання, дату і місце народження та інші деталі, які можуть бути тлумачені як "персональні дані", в запиті не містилися.

Як повідомлялося раніше, в травні 2018 року стався скандал із повідомленнями в соціальних мережах відверто неонацистського і антисемітського характеру, які були написані консулом України в Німеччині Василем Марущинцем.

Тоді ж МЗС Німеччини висловило стурбованість діями Марущинця, а постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав українського консула в Німеччині "справжнім негідником".

МЗС України спочатку усунуло Марущинця від виконання обов'язків, а потім звільнило з посади на підставі висновків Дисциплінарної комісії.

Правда, саме рішення Дисциплінарної комісії в МЗС часів Павла Клімкіна засекретили, назвавши таку інформацію "службової".

У червні 2018 року Марущинець подав позов про своє поновлення на посаді до Окружного адміністративного суду м. Києва. У травні 2019 року суд відмовив Марущинцю у відновленні. Однак, вже в листопаді дипломат повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що суд апеляційної інстанції постановив поновити його на посаді.

Пізніше народний депутат Максим Бужанський вимагав притягти до кримінальної відповідальності колишнього консула України в Гамбурзі (Німеччина) Василя Марущинця, який був раніше звільнений з Міністерства закордонних справ (МЗС) України за антисемітизм і неонацизм, а пізніше відновлений на посаді рішенням апеляційного суду.