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09 грудня 2019, понеділок, 17:04 325 Документ
Кабмін 2019-12-09T18:45:03+02:00
Українські Новини
МЗС Пристайка засекретив дані про поновлення на службі антисеміта та "любителя Гітлера" Марущинця

МЗС Пристайка засекретив дані про поновлення на службі антисеміта та "любителя Гітлера" Марущинця

Яков Сташинский
Василь Марущинець, МЗС України, Антисемітизм, Неонацизм
Василь Марущинець. Фото з відкритих джерел
Василь Марущинець. Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ (МЗС) України відмовилося надавати будь-які дані про відновлення на посаді звільненого раніше за неонацизм та антисемітизм консула України в Німеччині Василя Марущінця.

Про це йдеться у відповіді за підписом директора Департаменту менеджменту персоналу МЗС Володимира Сергієнка.

Зокрема, в МЗС назвали інформацію про те, чи виконав МЗС рішення суду про відновлення на посаді Марущінця, чи була йому виплачена компенсація за "вимушений прогул" і скільки коштувало відновлення Марущінця державному бюджету, "збором персональних даних" про дипломата, який оскандалився.

"У зв'язку з цим, просимо повідомити мету збору і подальшого використання відомостей про Марущінця для його інформування", - йдеться у відповіді.

Це перший зафіксований Українськими Новинами випадок відмови в наданні інформації, обмеження доступу до якої прямо заборонено законом "Про доступ до публічної інформації", наявністю не названих "персональних даних". За часів попередників Вадима Пристайка в кріслі глави МЗС це формулювання не використовувалася.

У своєму запиті Українські Новини цікавилися, чи виконано рішення суду про поновлення на посаді Марущінця, коли й на якій посаді він був відновлений, яка йому встановлена ​​зарплата, чи виконував він обов'язки після відновлення, а також чи виплачена йому та в якому розмірі компенсація за "вимушений прогул". Прохання надати дані про національність, освіту, сімейний стан, віросповідання, стан здоров'я, адресу фактичного проживання, дату і місце народження та інші деталі, які можуть бути тлумачені як "персональні дані", в запиті не містилися.

Як повідомлялося раніше, в травні 2018 року стався скандал із повідомленнями в соціальних мережах відверто неонацистського і антисемітського характеру, які були написані консулом України в Німеччині Василем Марущинцем.

Тоді ж МЗС Німеччини висловило стурбованість діями Марущинця, а постійний представник України в ООН Володимир Єльченко назвав українського консула в Німеччині "справжнім негідником".

МЗС України спочатку усунуло Марущинця від виконання обов'язків, а потім звільнило з посади на підставі висновків Дисциплінарної комісії.

Правда, саме рішення Дисциплінарної комісії в МЗС часів Павла Клімкіна засекретили, назвавши таку інформацію "службової".

У червні 2018 року Марущинець подав позов про своє поновлення на посаді до Окружного адміністративного суду м. Києва. У травні 2019 року суд відмовив Марущинцю у відновленні. Однак, вже в листопаді дипломат повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що суд апеляційної інстанції постановив поновити його на посаді.

Пізніше народний депутат Максим Бужанський вимагав притягти до кримінальної відповідальності колишнього консула України в Гамбурзі (Німеччина) Василя Марущинця, який був раніше звільнений з Міністерства закордонних справ (МЗС) України за антисемітизм і неонацизм, а пізніше відновлений на посаді рішенням апеляційного суду.

Джерело : Українські новини
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