Зеленський приїхав до Єлисейського палацу на "Рено": пряма трансляція

Сьогодні, 9 грудня, Президент Володимир Зеленський прибув в Єлисейський палац (резиденція президента Франції) в Парижі для проведення двосторонніх зустрічей та спільного саміту лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Про це свідчить пряма трансляція "5 каналу".

"Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі. В офіційній резиденції Президента Франції Глава Української держави матиме низку двосторонніх зустрічей. Також тут відбудеться зустріч чотирьох лідерів країн - учасниць "нормандського формату": Президента України Володимира Зеленського, Президента Франції Еммануеля Макрона, Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель і Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Головне питання на порядку денному - обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі", - сказано в повідомленні прес-служби президента.

Згідно з повідомленням, після завершення саміту буде підготовлено комюніке.

Крім того, Зеленський візьме участь у спільній прес-конференції з лідерами Франції, Німеччини та Росії, запланованої за підсумками зустрічі.



На відміну від Ангели Меркель, яку автомобіль представницького класу підвіз прямо до входу, Зеленського підвезли на "Рено" і висадили далеко від сходинок, де на нього чекав лідер Франції Еммануель Макрон.

Скріншот: трансляція



Також в Єлисейський палац прибув президент Росії Володимир Путін. Як повідомляє "Страна", Путіна у літака зустрічали військові Нацгвардії Франції.







Як повідомляли Українські Новини, Зеленський прилетів на зустріч "нормандської четвірки" в компанії високопоставлених українських чиновників.



Тим часом в Парижі утворилися рекордні затори через страйк.