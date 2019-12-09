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09 грудня 2019, понеділок, 13:50 36 Карта
Суспільство 2019-12-09T14:05:27+02:00
Українські Новини
Від -9 вночі до +13 вдень: у вівторок в Україні буде контрастна погода

Від -9 вночі до +13 вдень: у вівторок в Україні буде контрастна погода

Надежда Комендантова
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві

В той час, як синоптик розповів, коли в Україну прийде справжня зима, 10 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, вдень +4...+6 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Івано-Франківській області та на Закарпатті місцями невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +2...+8 градусів. У Карпатах мокрий сніг, температура вночі -4...-9 градусів, вдень +1...+6 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +3...+5 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі -1...+1 градуси, удень +3...+5 градуси. У Сваляві дощ, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +5...+7 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+7 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+7 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +1...+7 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...-3 градуси, вдень +2...+11 градусів; в Одеській області вночі -1...+4 градуси, удень +8...+13 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +5...+10 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +3...+5 градуси, вдень +5...+7 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

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