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  • У Києві на ходу загорівся автомобіль, водій наковтався диму
09 грудня 2019, понеділок, 13:41 5
Події 2019-12-09T17:32:41+02:00
Українські Новини
У Києві на ходу загорівся автомобіль, водій наковтався диму

У Києві на ходу загорівся автомобіль, водій наковтався диму

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
пожежа, ДТП в Києві
ДТП у Києві. Фото: facebook.com/KyivOperativ
ДТП у Києві. Фото: facebook.com/KyivOperativ

На Солом'янській площі в столиці в понеділок, 9 грудня, на ходу загорівся автомобіль, за кермом якої був літній чоловік. Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

За даними пабліка, на місце прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і ліквідували загоряння Opel. Водій в результаті НП надихався димом, але з ним все в порядку. Причини займання поки що не повідомляються.

Як повідомляли Українські Новини, у Житомирській області на ходу спалахнув автобус з пасажирами всередині.

Також у Закарпатській області на трасі на повному ходу загорілась вантажівка.

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