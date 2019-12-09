У Києві на ходу загорівся автомобіль, водій наковтався диму

На Солом'янській площі в столиці в понеділок, 9 грудня, на ходу загорівся автомобіль, за кермом якої був літній чоловік. Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

За даними пабліка, на місце прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і ліквідували загоряння Opel. Водій в результаті НП надихався димом, але з ним все в порядку. Причини займання поки що не повідомляються.

Як повідомляли Українські Новини, у Житомирській області на ходу спалахнув автобус з пасажирами всередині.

Також у Закарпатській області на трасі на повному ходу загорілась вантажівка.