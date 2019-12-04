подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
04 декабря 2019, среда, 15:30 2296
Происшествия 2019-12-04T15:30:10+02:00
Українські Новини
В Житомирской области на ходу вспыхнул автобус с пассажирами внутри

В Житомирской области на ходу вспыхнул автобус с пассажирами внутри

ДТП с автобусом, ДТП
Салон автобуса. Фото: zt.dsns.gov.ua
Салон автобуса. Фото: zt.dsns.gov.ua

В среду в Житомирской области во время движения загорелся рейсовый автобус Мирополь-Житомир, в котором находилось 13 пассажиров. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 4 декабря.

"В 07:21 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса Mercedes, который двигался по маршруту Мирополь-Житомир. Происшествие случилось на 70-м км автодороги Бердичев-Острог, вблизи села Булдичев Романовского района", – говорится в сообщении.

Указано, что водитель автобуса сам пытался потушить огонь, и использовал все три огнетушителя, однако возгорание не удалось ликвидировать. Прибывшие спасатели потушили пожар. Огонь уничтожил салон и моторный отсек транспортного средства. Пассажиры не пострадали.

Предварительной причиной пожара называют разгерметизацию топливной системы транспортного средства. Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Как сообщали Українські Новини, возле Авдеевки перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами.

Также в Закарпатской области на трассе на полном ходу загорелся грузовик.

Больше новостей о: ДТП с автобусом ДТП

Архив
Новости
Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
Лица не танцевальные: в соцсетях возмущены насмешкой замглавреда Cosmopolitan Ukraine над похоронами снайпера Волочаева 17:02
Доллар стремительно падает: гривна на межбанке снова подорожала 16:54
Советник Трубы вымогал $150 тыс. у киевского застройщика, – СМИ 16:42 Документ
В этом году на Николаевщине приобретено жилье для 16-ти семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 16:31 Пресс-релиз
Вакансия года: на постоянную работу требуется директор по путешествиям для Королевы Елизаветы II 16:25
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
больше новостей
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей 10:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok