В Житомирской области на ходу вспыхнул автобус с пассажирами внутри

В среду в Житомирской области во время движения загорелся рейсовый автобус Мирополь-Житомир, в котором находилось 13 пассажиров. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС 4 декабря.

"В 07:21 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании рейсового автобуса Mercedes, который двигался по маршруту Мирополь-Житомир. Происшествие случилось на 70-м км автодороги Бердичев-Острог, вблизи села Булдичев Романовского района", – говорится в сообщении.

Указано, что водитель автобуса сам пытался потушить огонь, и использовал все три огнетушителя, однако возгорание не удалось ликвидировать. Прибывшие спасатели потушили пожар. Огонь уничтожил салон и моторный отсек транспортного средства. Пассажиры не пострадали.

Предварительной причиной пожара называют разгерметизацию топливной системы транспортного средства. Пока окончательные обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.

Как сообщали Українські Новини, возле Авдеевки перевернулся рейсовый автобус с 50 пассажирами.

Также в Закарпатской области на трассе на полном ходу загорелся грузовик.