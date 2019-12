На острові в Новій Зеландії відбулося виверження вулкана: є жертви

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на місцеві ЗМІ.

На острові, який є туристичною визначною пам'яткою, могли отримати поранення близько 20 осіб. За словами поліції, близько 50 осіб, багато з яких були туристами, перебували на острові або в його околицях.

"Я можу підтвердити, що є один смертельний результат, і на підставі наявної у нас інформації, ймовірно, буде більше", - заявив заступник комісара Джон Тімс на прес-конференції в Веллінгтоні.

Наголошується, що відомство разом з вченими намагаються оцінити ступінь можливої небезпеки.

Виверження почалося близько 14:15 за місцевим часом (03:15 за київським часом). Рівень вулканічної небезпеки був підвищений до четвертого.

Влада закликає стежити за вказівками рятувальних служб, які з'являються. На Уайт-Айленд, який розташований в 48 км від узбережжя затоки Пленті, направлені гелікоптери аварійних служб та бригади швидкої допомоги.

