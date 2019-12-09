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  • На острові в Новій Зеландії відбулося виверження вулкана: є жертви
09 грудня 2019, понеділок, 08:55 16
Світ 2019-12-09T10:45:02+02:00
Українські Новини
На острові в Новій Зеландії відбулося виверження вулкана: є жертви

На острові в Новій Зеландії відбулося виверження вулкана: є жертви

Таня Войтюк
Виверження вулкану, Нова Зеландія, острів, Тихий океан
Виверження вулкана. Фото: Bloomberg
Виверження вулкана. Фото: Bloomberg

У понеділок, 9 листопада, на вулканічному острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії сталося виверження вулкана, в результаті якого загинула щонайменше одна людина і десятки отримали поранення.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на місцеві ЗМІ.

На острові, який є туристичною визначною пам'яткою, могли отримати поранення близько 20 осіб. За словами поліції, близько 50 осіб, багато з яких були туристами, перебували на острові або в його околицях.

"Я можу підтвердити, що є один смертельний результат, і на підставі наявної у нас інформації, ймовірно, буде більше", - заявив заступник комісара Джон Тімс на прес-конференції в Веллінгтоні.

Наголошується, що відомство разом з вченими намагаються оцінити ступінь можливої небезпеки.

Виверження почалося близько 14:15 за місцевим часом (03:15 за київським часом). Рівень вулканічної небезпеки був підвищений до четвертого.

Влада закликає стежити за вказівками рятувальних служб, які з'являються. На Уайт-Айленд, який розташований в 48 км від узбережжя затоки Пленті, направлені гелікоптери аварійних служб та бригади швидкої допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, у червні на Сицилії прокинувся найбільший вулкан Європи - Етна. Нагадаємо, в 2018 році в Гватемалі знову прокинувся вулкан Фуего, через що масово почали евакуювали жителів.

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