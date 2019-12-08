В Угорщині назвали умову вступу України в НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про те, що прийнятий закон про мову відбирає раніше набуті права національних меншин України у сфері користування ними рідною мовою і це суперечить міжнародному праву.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Угорщини.

В недавніх звітах Венеціанської комісії неодноразово зазначалося, що закон про мови, прийнятий протягом строку повноважень попереднього українського Президента, позбавив національні громади їх придбаних прав на використання їхньої рідної мови

"Попередня влада і підтримані нею закони (про мову й освіту, - ред.) хотіли покласти край використанню мов меншин в усіх сферах життя. Для Угорщини це неприйнятно", – йдеться в повідомленні.

Петер Сійярто зазначив, що уряд Угорщини має певні надії на Володимира Зеленського.

"Новий Президент, нова надія. Як тільки закарпатські угорці повернуть втрачені права, Угорщина знову підтримає процес інтеграції України в НАТО", – підкреслив міністр МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, новий лідер Європейської народної партії Дональд Туск закликав Європу захищати Україну від російської агресії.

Нагадаємо, Україна заплатить добровільний внесок до НАТО в розмірі 850 тисяч євро, щоб отримати штаб-квартиру.