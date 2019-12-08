Завтра в Україні потеплішає до +9, але буде вітряно: синоптики дали прогноз на початок тижня

9 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки на Закарпатті невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -4...+3 градуси, вдень +3...+9 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +1...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У Моршині та Трускавці без опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +7...+9 градусів, у Сваляві місцями невеликий дощ, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +4...+6 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +1...+8 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +3...+8 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, циклон з проливними дощами і мокрим снігом увірветься в Україну: прогноз погоди на тиждень.

Також згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.