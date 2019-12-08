підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
08 грудня 2019, неділя, 13:55 17
Суспільство 2019-12-08T14:04:36+02:00
Українські Новини
Завтра в Україні потеплішає до +9, але буде вітряно: синоптики дали прогноз на початок тижня

Завтра в Україні потеплішає до +9, але буде вітряно: синоптики дали прогноз на початок тижня

Анна Рудык
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах, погода в Одесі
Кіт
Кіт

9 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки на Закарпатті невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -4...+3 градуси, вдень +3...+9 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +1...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.

У Моршині та Трускавці без опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +7...+9 градусів, у Сваляві місцями невеликий дощ, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +4...+6 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +1...+8 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +3...+8 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, циклон з проливними дощами і мокрим снігом увірветься в Україну: прогноз погоди на тиждень.

Також згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві погода в Карпатах погода в Одесі

Архів
Новини
Борис Джонсон планує створити три нових види робочих віз у Великобританію 14:59
Мендель назвала "перші три кроки" Зеленського на зустрічі в Парижі 14:47
Завтра в Україні потеплішає до +9, але буде вітряно: синоптики дали прогноз на початок тижня 13:55
Віче
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції" 13:35
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через футбол 13:21
більше новин
Харківський губернатор першим виконав розпорядження Зеленського з перевірки пожежної безпеки 16:00
Ізраїль направив Раді ноту протесту 17:09
РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 16:16
Зеленський оголосив в Україні траур за загиблими в Одесі 23:14
Венеційська Комісія розглядає судову реформу Зеленського 16:04
більше новин
Ізраїль направив Раді ноту протесту 17:09
У Києві лікарі виписували пацієнтам вигідні фармкомпаніям ліки 17:44
У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа 08:51
У п'ятницю долар різко впав: курс валют на міжбанку 17:07
Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці 10:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok