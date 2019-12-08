Завтра в Україні потеплішає до +9, але буде вітряно: синоптики дали прогноз на початок тижня

9 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки на Закарпатті невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -4...+3 градуси, вдень +3...+9 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +1...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів. У Моршині та Трускавці без опадів, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +7...+9 градусів, у Сваляві місцями невеликий дощ, температура вночі +1...+3 градуси, вдень +4...+6 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +2...+8 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +1...+8 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +2...+8 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +3...+8 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів. Як повідомляли Українські Новини, циклон з проливними дощами і мокрим снігом увірветься в Україну: прогноз погоди на тиждень. Також згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою.