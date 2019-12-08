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08 грудня 2019, неділя, 13:35 107
Суспільство 2019-12-08T13:46:32+02:00
Українські Новини
Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції"

Незважаючи на загальнонаціональну жалобу, на Майдані зібрався мітинг "Ні капітуляції"

Анна Рудык
акції протесту, віче на Майдані, Володимир Зеленський, Нормандська зустріч
Віче
Віче "Червоні лінії" для Зеленського" на Майдані

Близько 15 тисяч осіб зібралися на віче "Червоні лінії" для Зеленського" напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (лідерів України, Росії, Франції і Німеччини) на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин.

Організатори акції зібрали віче, щоб "нагадати владі про "червоні лінії".

Крім того, вони виступають в підтримку протестів, які відбуваються в Білорусі проти переговорів Президента Білорусі Олександра Лукашенка і Президента Росії Володимира Путіна.

Вони зазначають, що Україна не повинна йти на політичні компроміси у вигляді припинення міжнародних судових процесів проти Росії, федералізації, виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації, а також у вигляді поступок щодо Криму.

Протестуючі викрикували лозунт: "Ні капітуляції!".

ВічеВіче "Червоні лінії" для Зеленського" на Майдані

Акцію проводять опозиційні до чинної влади партії "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос".

У вівторок лідери партій "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос" підписали заяву із закликом вийти на Майдан, щоб "нагадати про "червоні лінії".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський напередодні "нормандської зустрічі" провів засідання РНБО в закритому режимі.

Раніше Зеленський підтвердив, що в рамках "нормандської зустрічі" в Парижі відбудуться його двосторонні переговори з Президентом РФ Володимиром Путіним.

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