ЄС може надати Україні макрофінансову допомогу у результаті домовленостей з МВФ

Європейський союз може надати Україні макрофінансову допомогу у результаті закріплення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це повідомив глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас у своєму мікроблозі в Twitter, передають Українські Новини.

"Вкрай необхідне і своєчасне укладання угоди на технічному рівні, міжнародне визнання поточних реформ в Україні. Разом з недавнім ухваленням закону про боротьбу з відмиванням грошей (остаточний аналіз якого все ще триває), повинен бути відкритий шлях і до макрофінансової допомоги ЄС", - написав він.

Інших подробиць Маасікас не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою обговорив умови нової програми співпраці з МВФ.

Раніше у ЗМІ була оприлюднена інформація, що МВФ відклав фінансову допомогу для України, проте Гончарук спростував інформацію про припинення співпраці з МВФ.