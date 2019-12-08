В Іспанії встановили найдорожчу ялинку в світі, прикрашену діамантами

Цього року в готелі Іспанії "Kempinski Hotel Bahia" була встановлена найдорожча в світі новорічна ялинка. Про це повідомляє CNN.

Так, повідомляється, що готель розташований в курортному місті Марбелья.

Новорічну красуню прикрасили діамантами (червоними, білими, рожевими і чорними), дорогоцінними каменями і дизайнерськими ювелірними прикрасами.

Крім того, дерево прикрашене коштовностями з перероблених матеріалів від Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels and Chanel, шоколадними павичами з 3D-печаткою, пір'ям, страусиними яйцями і флаконами духів.

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Наголошується, що дизайн ялинки спроектувала знаменитий дизайнер з Великобританії Деббі Вингхем.

Обійшлася така різдвяна ялинка в 11,9 млн британських фунтів стерлінгів (15 млн доларів).

Як повідомляли Українські Новини, для головної новорічної ялинки на Софійській площі довелося зрізати 400 сосен.

Тим часом в Україні відкрили сезон продажу новорічних ялинок.

Раніше стало відомо, у скільки українцям обійдеться живе дерево на Новий рік.