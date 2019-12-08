Україна і МВФ домовилися про нову програму співпраці

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою обговорив умови нової програми співпраці з МВФ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що за результатами бесіди сторони відзначили, що Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці.

"Наша розмова з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою була дуже конструктивною. Радий, що ми знайшли повне взаєморозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ. Вдячний парламенту, уряду і всій нашій команді за невпинну роботу заради України. Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті прискорити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця", – зазначив Президент.

Наголошується, що Крісталіна Георгієва високо оцінила прогрес уряду Зеленського за останні кілька місяців у просуванні реформ і продовження обгрунтованої економічної політики.

Також Георгієва запевнила Президента в готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності і підняття економіки на рівень вищого, стійкого і всеосяжного зростання.

"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості у розмірі чотирьох мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ", – зазначила Георгієва.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у ЗМІ була оприлюднена інформація, що МВФ відклав фінансову допомогу для України.

А Гончарук спростував інформацію про припинення співпраці з МВФ.