У Конгресі США назвали юридичне обґрунтування для імпічменту Трампа

У США судовим комітетом Палати представників Конгресу було представлено юридичне обґрунтування для імпічменту президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The New York Times.

Так, повідомляється, що обгрунтуванням для імпічменту Трампа є те, що він заохочував іноземне втручання в політику США.

"Президент, який спотворює свою роль головного дипломата заради служіння приватним, а не державним цілям, безсумнівно, залучений в серйозні злочини і правопорушення, особливо якщо він заохочував, а не виступав проти іноземного втручання у нашу політику", - йдеться в доповіді під назвою "Конституційні засади президентського імпічменту".

Наголошується, що документ складається з 52 сторінок, на яких викладено правові та історичні основи справи про імпічмент президента Трампа. Документ повторює доповідь, опубліковану в 1974 році, коли Палата представників обговорювала питання про імпічмент президента Річарда Ніксона.

Як повідомляли Українські Новини, також у звіті Комітету зазначалося, що Трамп незаконно використовував свою владу для тиску на Україну.

Раніше Трамп вирішив "прогуляти" судове слухання щодо його імпічменту.