Вночі в Києві Audi влетіло на зустрічці в Skoda: загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані

Сьогодні вночі, 8 грудня, в центрі Києва сталася смертельна аварія з участю Audi і Skoda на Володимирському узвозі. Загинула одна людина, ще четверо - отримали травми. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що зіткнення сталося близько 01:30 на Володимирському узвозі.

Як повідомляє видання, Audi рухалася по Володимирському узвозу в напрямку Поштової площі. Через перевищення швидкості автомобіль занесло на бруківці і він боком вилетів на зустрічну смугу, прямо в лоб Skoda. Всередині транспортних засобів перебувало п'ять осіб.

Наголошується, що за адресою терміново виїхали кілька бригад швидкої допомоги, патрульна поліція і рятувальники.

Однак пасажирку Audi не вдалося врятувати: дівчину намагалися відкачати, але, за словами медиків, вона отримала травми шиї, несумісні з життям.

Смертельна аварія на Володимирському узвозі. Фото: Інформатор

Ще чотири людини (по два з кожного авто) доставлені в лікарню. За словами очевидців ДТП, кілька з них у тяжкому стані. Причини трагічної аварії буде встановлювати слідство.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом Porsche перекинув маршрутку: двоє пасажирів загинули.

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