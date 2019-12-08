Вночі в Києві Audi влетіло на зустрічці в Skoda: загинула одна людина, ще четверо госпіталізовані

Сьогодні вночі, 8 грудня, в центрі Києва сталася смертельна аварія з участю Audi і Skoda на Володимирському узвозі. Загинула одна людина, ще четверо - отримали травми. Про це повідомляє Інформатор. Так, повідомляється, що зіткнення сталося близько 01:30 на Володимирському узвозі. Як повідомляє видання, Audi рухалася по Володимирському узвозу в напрямку Поштової площі. Через перевищення швидкості автомобіль занесло на бруківці і він боком вилетів на зустрічну смугу, прямо в лоб Skoda. Всередині транспортних засобів перебувало п'ять осіб. Наголошується, що за адресою терміново виїхали кілька бригад швидкої допомоги, патрульна поліція і рятувальники. Однак пасажирку Audi не вдалося врятувати: дівчину намагалися відкачати, але, за словами медиків, вона отримала травми шиї, несумісні з життям. Смертельна аварія на Володимирському узвозі. Фото: Інформатор Ще чотири людини (по два з кожного авто) доставлені в лікарню. За словами очевидців ДТП, кілька з них у тяжкому стані. Причини трагічної аварії буде встановлювати слідство. Як повідомляли Українські Новини, під Києвом Porsche перекинув маршрутку: двоє пасажирів загинули. Раніше, біля ТРЦ "Лавина" в Києві, сталася смертельна ДТП: двоє загиблих, двоє перебували в реанімації