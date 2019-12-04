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04 декабря 2019, среда, 09:23 320
Происшествия 2019-12-04T09:30:01+02:00
Українські Новини
Под Киевом Porsche перевернул маршрутку: двое пассажиров погибли

Под Киевом Porsche перевернул маршрутку: двое пассажиров погибли

ДТП под Киевом, смертельное ДТП, ДТП, погибшие в ДТП, ДТП с маршруткой

Во вторник, 3 декабря, в городе Буча под Киевом случилось серьезное ДТП, в котором погибли люди. На перекрестке улиц Полевая и Островского столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка Рута.

От удара микроавтобус перевернулся. Об этом сообщает Информатор.

ДТП случилось около 14:45. Водители внедорожника Porsche Cayenne и маршрутки не поделили аварийноопасный перекресток. В результате столкновения микроавтобус упал на правый бок, а пассажиры выпали через окно. После этого люди оказались буквально раздавлены "Рутой". Два человека, предварительно, парень и женщина, погибли на месте. Еще три человека из микроавтобуса пострадали.

ДТП под Киевом. Фото: ИнформаторДТП под Киевом. Фото: Информатор

На месте работали спасатели и полиция. Обстоятельства и виновника ДТП установит следствие. В соцсетях жители Бучи пишут, что на этом перекрестке это уже не первая серьезная авария. Люди не единожды просили установить на данном участке светофор.

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