Под Киевом Porsche перевернул маршрутку: двое пассажиров погибли

Во вторник, 3 декабря, в городе Буча под Киевом случилось серьезное ДТП, в котором погибли люди. На перекрестке улиц Полевая и Островского столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка Рута.

От удара микроавтобус перевернулся. Об этом сообщает Информатор.

ДТП случилось около 14:45. Водители внедорожника Porsche Cayenne и маршрутки не поделили аварийноопасный перекресток. В результате столкновения микроавтобус упал на правый бок, а пассажиры выпали через окно. После этого люди оказались буквально раздавлены "Рутой". Два человека, предварительно, парень и женщина, погибли на месте. Еще три человека из микроавтобуса пострадали.

ДТП под Киевом. Фото: Информатор

На месте работали спасатели и полиция. Обстоятельства и виновника ДТП установит следствие. В соцсетях жители Бучи пишут, что на этом перекрестке это уже не первая серьезная авария. Люди не единожды просили установить на данном участке светофор.