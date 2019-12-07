Українка виграла чемпіонат світу з муай-тай

Українська спортсменка Олена Овчиннікова стала чемпіонкою світу муай-тай серед жінок за версією WBC. Про це повідомляє PLAYPRO.media в Facebook. Повідомляється, що українка перемогла французьку спортсменку, дворазову чемпіонку світу з муай-тай Сінді Сильвестр. На старті поєдинку Овчинникова відправила Сильвестр в нокдаун і мала перевагу в наступних раундах. Бій відбувся 7 грудня у Львові і тривав 5 раундів, українка перемогла рішенням суддів. Як повідомляли Українські Новини, українка завоювала золото і стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Також українські дзюдоїсти Білодід і Зантарая виграли "золото" на Європейських іграх-2019. Також Беленюк від "Слуги народу" вийшов у фінал чемпіонату світу з греко-римської боротьби