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07 грудня 2019, субота, 23:50 6
Спорт 2019-12-08T00:30:02+02:00
Українські Новини
Українка виграла чемпіонат світу з муай-тай

Українка виграла чемпіонат світу з муай-тай

Надежда Комендантова
Чемпіонат світу, чемпіон

Українська спортсменка Олена Овчиннікова стала чемпіонкою світу муай-тай серед жінок за версією WBC.

Про це повідомляє PLAYPRO.media в Facebook.

Повідомляється, що українка перемогла французьку спортсменку, дворазову чемпіонку світу з муай-тай Сінді Сильвестр.

На старті поєдинку Овчинникова відправила Сильвестр в нокдаун і мала перевагу в наступних раундах.

Бій відбувся 7 грудня у Львові і тривав 5 раундів, українка перемогла рішенням суддів.

Як повідомляли Українські Новини, українка завоювала золото і стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо.

Також українські дзюдоїсти Білодід і Зантарая виграли "золото" на Європейських іграх-2019.

Також Беленюк від "Слуги народу" вийшов у фінал чемпіонату світу з греко-римської боротьби

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Новини
Олена Овчиннікова (праворуч на фото) Фото: https://www.facebook.com/playpro.media.ua
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