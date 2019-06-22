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22 июня 2019, суббота, 21:16 72
Спорт 2019-06-22T21:22:31+03:00
Українські Новини
Видео дня: Украинские дзюдоисты Билодид и Зантарая выиграли "золото" на Европейских играх-2019

Видео дня: Украинские дзюдоисты Билодид и Зантарая выиграли "золото" на Европейских играх-2019

18-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид получила золотую награду на II Европейских играх в Минске в весовой категории до 48 кг.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Билодид в финале победила действующую чемпионку Европы, россиянку Ирину Долгову. 

В другом поединке за "золото" Европейских игр украинский дзюдоист Георгий Зантарая (66 кг) встретился с итальянцем Маттео Медвесом и тоже  выиграл золотую медаль.

"Есть золотой дубль Георгия Зантарая! Как и два года назад, Георгий поддержал золотой почин Дарьи и стал трехкратным чемпионом Европы!", - сообщили в Федерации дзюдо Украины 22 июня.

Как сообщали Українські Новини, женская сборная Украины завоевала 4 золота и 2 серебра, лидируя на чемпионате Европы по борьбе.

31 марта женская сборная Украины по каратэ получила "золото" Чемпионата Европы.

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