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  • США розробляють санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg
07 грудня 2019, субота, 22:46 32
Світ 2019-12-07T22:56:32+02:00
Українські Новини
США розробляють санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

США розробляють санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Надежда Комендантова
Північний потік-2, Санкції США
Північний потік-2. Фото: rt.com
Північний потік-2. Фото: rt.com

В той час, як Німеччина прийняла законопроект про захист "Північного потоку-2", санкції США, спрямовані на блокування будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", можуть з'явитися в Законі про дозвіл на державну оборону (National Defense Authorization Act), який визначає фінансування американського оборонного сектора.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела, які ознайомилися з текстом законопроекту, передає hromadske.

За даними видання, санкції будуть спрямовані проти судів, які займаються прокладанням газопроводу, а також керівників компаній, яким ці судна належать. Останнім можуть обмежити видачу віз і заблокувати операції, пов'язані з американським майном або іншими активами.

Джерело в Сенаті від Республіканської партії повідомив Bloomberg, що мета санкцій — затримка повна зупинка будівництва "Північного потоку-2".

Проект Закону про дозвіл на державну оборону цього року буде вносити сенатор-республіканець Тед Круз і сенатор від Демократичної партії Джин Шахін. Передбачається, що Конгрес (американський парламент) проголосує за законопроект до 20 грудня, коли у американських конгресменів почнеться перерва на різдвяні та новорічні свята.

Це вже не вперше у ЗМІ з'являється інформація про можливе включення санкцій проти "Північного потоку-2" в американський законопроект про національну оборону. Так, в кінці листопада про це повідомило видання Defense News з посиланням на главу комітету Сенату США з закордонних справ Джима Ріша. Видання Bild з посиланням на власні джерела стверджувало, що американські санкції проти російського газопроводу можуть проголосувати до 25 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, "Північний потік-2" піде в обхід територіальних вод Данії.

Також суд у Німеччині відхилив скаргу екологів на "Північний потік-2".

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