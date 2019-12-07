У Мінську мітингують проти "поглиблення інтеграції" з Росією

Поки в Сочі білоруський президент Олександр Лукашенко зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним, у Мінську протестували проти більш тісної інтеграції з Москвою, повідомляє "BBC Україна".

Як очікується, на цій зустрічі може бути підписана програма "поглиблення інтеграції" між Білоруссю і Росією.

У центр білоруської столиці, на Жовтневу площу вийшло кілька сотень людей. Вони утворили живий ланцюг.

Люди тримали плакати проти інтеграції з РФ та скандували "Живе Білорусь".

Правоохоронці не чіпали мітингувальників, але повідомляли в мегафон, що акція незаконна. В один з моментів між протестувальниками та міліцією виникла невелика бійка.

У Києві також відбулася акція на підтримку білоруських протестувальників.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь і Росія працюють над створенням єдиного парламенту і уряду.



Раніше Лукашенко в день виборів назвав умови інтеграції з Росією.



У 2018 році Лукашенко висловив думку, що під приводом "глибокої інтеграції" Москва хоче інкорпорувати Білорусь до складу Росії.