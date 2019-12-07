Зеленський поїде в Париж "озброєний інформацією", - секретар РНБО

На зустріч лідерів країн "нормандського формату" в Парижі президент Зеленський поїде з "певною інформацією". Про це сказав секретар РНБО Олексій Данилов в коментарі журналістам після засідання, передає "ВВС Україна".



"Президент їде на "нормандський формат", озброєний певною інформацією, яка, думаю, буде абсолютно корисно використана в інтересах нашої країни", - заявив Данилов.



Він також сказав, що 22 установи "відпрацьовували всі ці процеси".



Крім того, секретар РНБО повідомив, що на нараді до переговорів обговорювали п'ять варіантів розвитку подій. Втім, він не став їх називати.



"Може бути і ескалація конфлікту, і припинення цього конфлікту. Все це залежить від того, яким чином будуть проведені переговори саме в "нормандському форматі".



Напередодні в ефірі одного з телеканалів президент Володимир Зеленський також не став розкривати деталі того, з чим Україна їде на переговори в Париж. Президент сказав, що не може розповісти всі деталі з чим він їде в Париж, адже може залишитися "без зброї на цих переговорах".



При цьому президент зізнався, що не нервує через цю зустріч, переживає тільки за її результативність.



"Я дуже не люблю не результативні переговори. Що мені боятися - я не продам нашу країну, ніколи, нікому, ні за що", - запевнив Зеленський.



Разом з тим, його попередник на посту президента, Петро Порошенко, порадив уникати зустрічі з президентом Путіним віч-на-віч і ні в якому разі не обговорювати питання газових відносин між Україною і Росією в "нормандському форматі".



Як повідомляли Українські Новини, РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу.

9 грудня в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).



Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в рамках "нормандської зустрічі" в Парижі відбудуться його двосторонні переговори з Президентом РФ Володимиром Путіним.