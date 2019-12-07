підписатися на розсилку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
07 грудня 2019, субота, 18:45 6
Зовнішня політика 2019-12-07T19:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленський поїде в Париж "озброєний інформацією", - секретар РНБО

Зеленський поїде в Париж "озброєний інформацією", - секретар РНБО

Валерия Назаренко
Париж, Путін, Володимир Зеленський, Нормандська зустріч
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

На зустріч лідерів країн "нормандського формату" в Парижі президент Зеленський поїде з "певною інформацією". Про це сказав секретар РНБО Олексій Данилов в коментарі журналістам після засідання, передає "ВВС Україна".


"Президент їде на "нормандський формат", озброєний певною інформацією, яка, думаю, буде абсолютно корисно використана в інтересах нашої країни", - заявив Данилов.

Він також сказав, що 22 установи "відпрацьовували всі ці процеси".

Крім того, секретар РНБО повідомив, що на нараді до переговорів обговорювали п'ять варіантів розвитку подій. Втім, він не став їх називати.

"Може бути і ескалація конфлікту, і припинення цього конфлікту. Все це залежить від того, яким чином будуть проведені переговори саме в "нормандському форматі".

Напередодні в ефірі одного з телеканалів президент Володимир Зеленський також не став розкривати деталі того, з чим Україна їде на переговори в Париж. Президент сказав, що не може розповісти всі деталі з чим він їде в Париж, адже може залишитися "без зброї на цих переговорах".

При цьому президент зізнався, що не нервує через цю зустріч, переживає тільки за її результативність.

"Я дуже не люблю не результативні переговори. Що мені боятися - я не продам нашу країну, ніколи, нікому, ні за що", - запевнив Зеленський.

Разом з тим, його попередник на посту президента, Петро Порошенко, порадив уникати зустрічі з президентом Путіним віч-на-віч і ні в якому разі не обговорювати питання газових відносин між Україною і Росією в "нормандському форматі".

Як повідомляли Українські Новини, РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу.

9 грудня в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в рамках "нормандської зустрічі" в Парижі відбудуться його двосторонні переговори з Президентом РФ Володимиром Путіним.

Більше новин про: Париж Путін Володимир Зеленський Нормандська зустріч

Архів
Новини
Збірні парламентів України і Туреччини провели товариський матч з футболу 19:45
Білорусь. Фото:
У Мінську мітингують проти "поглиблення інтеграції" з Росією 19:18
Зеленський поїде в Париж "озброєний інформацією", - секретар РНБО 18:45
У поліції вже є двоє підозрюваних у справі про смертельне пожежі на Троїцькій 18:39
Дедлайнів щодо досягнення домовленостей за новою програмою з МВФ немає, - Гончарук 18:10
більше новин
Харківський губернатор першим виконав розпорядження Зеленського з перевірки пожежної безпеки 16:00
Ізраїль направив Раді ноту протесту 17:09
РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу 16:16
Венеційська Комісія розглядає судову реформу Зеленського 16:04
Без ліцензування за міжнародними стандартами, легалізація азартних ігор втратить сенс, - ЗМІ 12:25
більше новин
Ізраїль направив Раді ноту протесту 17:09
У Києві лікарі виписували пацієнтам вигідні фармкомпаніям ліки 17:44
Закупівельні ціни на бензин і дизпаливо знизилися на 20%, а на заправках - лише на 5%, - АМКУ 06:30
13.12.19 12:00 Прес-конференція Роя Бейкера - "головного кікбоксера світу" 10:00
У п'ятницю долар різко впав: курс валют на міжбанку 17:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok