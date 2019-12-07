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07 грудня 2019, субота, 18:10 3
Економіка 2019-12-07T18:10:02+02:00
Українські Новини
Дедлайнів щодо досягнення домовленостей за новою програмою з МВФ немає, - Гончарук

Дедлайнів щодо досягнення домовленостей за новою програмою з МВФ немає, - Гончарук

Валерия Назаренко
Кабмін, Олексій Гончарук, МВФ
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що крайніх термінів щодо досягнення домовленостей за новою програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) немає.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.

"Дедлайнів, звичайно, ніяких немає. В України був дуже різний досвід отримання програм МВФ. Головне – ми перебуваємо з ними в постійному діалозі й роботі. А результат буде", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що уряд прагне завершити переговори з МВФ настільки швидко, наскільки можливо.

"Місія поїхала звідси з дуже оптимістичним меседжем, залишилося кілька технічних нюансів, які нам потрібно узгодити. Тому я очікую, що ми досягнемо домовленостей на технічному рівні найближчим часом", - повідомив прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, 23 листопада місія МВФ завершила роботу в Україні, зазначивши просування у реформах.

16 листопада Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова обговорили з місією МВФ відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.

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