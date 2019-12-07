Дедлайнів щодо досягнення домовленостей за новою програмою з МВФ немає, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляє, що крайніх термінів щодо досягнення домовленостей за новою програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) немає.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", передають Українські Новини.



"Дедлайнів, звичайно, ніяких немає. В України був дуже різний досвід отримання програм МВФ. Головне – ми перебуваємо з ними в постійному діалозі й роботі. А результат буде", - сказав Гончарук.



Він зазначив, що уряд прагне завершити переговори з МВФ настільки швидко, наскільки можливо.



"Місія поїхала звідси з дуже оптимістичним меседжем, залишилося кілька технічних нюансів, які нам потрібно узгодити. Тому я очікую, що ми досягнемо домовленостей на технічному рівні найближчим часом", - повідомив прем'єр.



Як повідомляли Українські Новини, 23 листопада місія МВФ завершила роботу в Україні, зазначивши просування у реформах.



16 листопада Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова обговорили з місією МВФ відкриття нової 3-річної програми розширеного фінансування.